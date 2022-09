Corrente, le compagnie staccheranno gli elettrodomestici da remoto – COME ACCADRA’

Un depotenziamento da remoto del contatore nelle ore di picco. Sarà questo lo strumento per costringere gli italiani a consumare meno energia ed evitare quindi una crisi senza ritorno. Lo si potrà fare con tutte le utenze fornite di contatori intelligenti. Per gli altri per ora è più una questione di moral suasion, ma non è detto: gli esperti sono al lavoro per trovare soluzioni tecniche anche in questi casi. L’austerity energetica comunque non dovrebbe essere un sacrificio enorme. Qual è l’ora di picco per il consumo energetico in Italia? In genere sono due le fasce orarie di maggior consumo: tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 16 e le 18.

Gli elettrodomestici energivori

Gli elettrodomestici che consumano più energia mentre funzionano sono lavatrice e lavastoviglie. Una lavatrice tipicamente ha una potenza minima di 1,8 kWh e una massima di 2,7 kWh; una lavastoviglie tipicamente ha una potenza minima di 2 kWh e una massima di 2,2 kWh. Però, come tutti sanno, i consumi cambiano a seconda delle classe energetica. Le moderne lavastoviglie a basso consumo di capacità adeguata per 10-12 coperti consumano, per il ciclo più lungo, tra 1,4 e 1,8 kWh. Inoltre i consumi risultano drasticamente ridotti quando si usano i cosiddetti “cicli rapidi”, che consumano circa 0,7 kWh e consentono un risparmio di tempo fino al 60%. Nel caso della lavatrice il consumo è dovuto soprattutto all’energia necessaria per scaldare l’acqua più che all’utilizzo del motore, per cui i lavaggi a temperature più basse consumano di meno.