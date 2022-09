Confermato il nuovo Bonus da 150 euro: a chi andrà

Mario Draghi l’ha definita una misura «inattesa». Un bonus da 150 euro che, ha spiegato il presidente del consiglio, «andrà a 22 milioni di famiglie». Sarà pagato a novembre a tutti i lavoratori dipendenti, ai pensionati e agli autonomi che dichiarano un reddito inferiore a 20 mila euro. Il ministro dell’Economia Daniele Franco si è lasciato scappare che il bonus potrebbe essere replicato anche nel mese di dicembre. Toccherà, certo, al prossimo governo decidere.

Ma la conferenza stampa di ieri ha lasciato la sensazione che esista l’ipotesi che il prossimo inquilino di via Venti Settembre possa essere ancora Franco. «Mi auguro», ha detto Draghi, «che il prossimo governo abbia uno bravo come lui». Del resto, ha spiegato ancora il premier, è riuscito a trovare 31 miliardi in due mesi per le misure di sostegno contro il caro bollette.