Sono 119.658 le domande presentate per partecipare al concorso pubblico per 1.394 posti al Comune di Napoli. Ieri il termine ultimo per la presentazione delle istanze. Diversi i posti a concorso, divisi in personale di categoria C (762 posti), D (577 posti) e personale dirigenziale (55 posti). Dai dati emersi dalle domande di partecipazione, si può notare che il 76% di chi ha presentato domanda è residente nel Comune di Napoli, il 16% in altra provincia della Campania e l’8% per cento in altra regione italiana o all’estero.

Il maggior numero di domande è stato presentato per il concorso per la categoria C, e sempre analizzando i dati si evince, che il profilo pù gettonato è quello per istruttore amministrativo con 39.674 domande, pari al 49,4% del totale. Il 13% ha fatto richiesta come vigile urbano, mentre appena il 2% dei partecipanti aspira ad essere assunto come maestra. Anche fra i profili di categoria D il più richiesto risulta essere quello di istruttore direttivo amministrativo con 16.236 domande, pari al 44%.