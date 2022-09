Colpo di scena, Borrelli eletto alla Camera

Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, candidato alla Camera nel plurinominale con Alleanza Verdi-Sinistra e indicato ieri tra i non eletti, e’ inserito oggi sul sito del Viminale tra coloro che hanno conquistato il seggio. La novita’ in seguito alla ripartizione su base nazionale dei cosiddetti ‘resti’ che ha fatto scattare il seggio per l’Alleanza nella circoscrizione Campania 1-P02, dove Borrelli era capolista.

Ci sono ancora delle incertezze nell’attribuzione dei seggi degli eletti al Parlamento in Campania. La regione si configura come un caso molto peculiare in questa tornata elettorale, rispetto al resto del paese, a causa della clamorosa vittoria del Movimento Cinque Stelle, che ha ottenuto quasi il 35 per cento dei voti, superando perfino la coalizione di centrodestra, che in Campania si e’ attestata poco sopra il 33 per cento. Ancora piu’ ampio il divario nel collegio Campania 1, comprendente Napoli e la sua area metropolitana, dove il partito di Giuseppe Conte è votato dal 41,36 per cento degli elettori. Una vittoria talmente ampia che potrebbe comportare per il movimento grillino la perdita di un eletto o addirittura due: troppi seggi rispetto al numero di candidati, tutti eletti tra collegi uninominali e plurinominali; il seggio “in piu'” potrebbe passare ad un’altra regione.