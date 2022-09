Ha raggirato un anziano disabile e gli ha rubato oro e smartphone. I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato una 50enne dell’Est Europa, ritenuta responsabile dei reati di furto aggravato e circonvenzione di persone incapaci. La donna, approfittando della disabilità e del rapporto di amicizia con un anziano della zona, gli ha sottratto con destrezza le due collane d’oro che aveva al collo e il suo telefono cellulare. La 50enne è stata rintracciata incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i dati delle utenze telefoniche, oltre alle informazioni avute dalla vittima.

Non il primo caso, purtroppo, di donne avvenenti che riescono così a raggirare persone fragili spesso in cerca solo di compagnia e di attenzioni. L’ennesimo episodio del genere e tanti non sono denunciati per imbarazzo.