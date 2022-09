Si è tanto parlato di razionamenti dell’energia e purtroppo probabilmente stanno davvero arrivando. L’Europa è a corto di energia e così si utilizzeranno i contatori intelligenti per ridurre l’erogazione di energia alle famiglie italiane, ma arriva anche un forte bonus da 747 euro che potrà essere una mano veramente concreta per tante famiglie. La stangata sull’energia è veramente tremenda perché non soltanto la bolletta di energia e gas si sta impennando alle stelle ma l’Italia e l’Europa sono così a corto di energia che devono cominciare effettivamente i razionamenti.

Razionamenti e bonus

Il prezzo del gas naturale sulla borsa di Amsterdam continua ad essere a livelli altissimi. Questo accade perché Putin ha chiuso i rubinetti del gas all’Europa ma anche perché gli speculatori tengono artificiosamente alti i costi energetici. In uno scenario del genere chiaramente per le famiglie è tutto più difficile perché da una parte le bollette si impennano e dall’altra proprio utilizzando i nuovi contatori intelligenti ci saranno dei veri e propri razionamenti. Quindi l’energia erogata nelle case potrebbe diminuire. La diminuzione potrebbe essere decisa a livello centralizzato e la famiglia si troverebbe temporaneamente a poter disporre di una minore quantità di energia.

Ridurre l’energia in modo centralizzato

Questo significherebbe che il contatore può scattare più facilmente perché la quantità di energia erogata è più bassa. Si tratta di una situazione nuova per le famiglie italiane sempre più provate da questa emergenza energetica. Ma accanto ai temuti razionamenti dell’energia arrivano però anche dei nuovi bonus proprio per luce e gas. Innanzitutto il governo ha confermato il bonus sociale per le famiglie entro i 12.000€. Inoltre sono arrivati anche i bonus da 600 euro ma solo per i dipendenti che lavorano in un’azienda disposta ad erogare questi bonus che poi vengono esentati dalle tasse.

747 euro di bonus

Dunque il bonus 600 euro è sicuramente interessante ma vale soltanto nel caso in cui l’azienda decida concretamente di erogarlo. Tuttavia c’è un bonus veramente ricco da addirittura 747 euro. Questo bonus può essere richiesto ai Comuni. Si tratta di un bonus che le famiglie possono richiedere sul gas se hanno un ISEE entro i 12.000 euro oppure se hanno un ISEE entro i 20.000 euro ma sono famiglie numerose. In questi casi la famiglia potrà chiedere al comune il cosiddetto bonus Iren. Il bonus Iren si può chiedere soltanto nei comuni che abbiano stipulato un accordo del teleriscaldamento con Iren ed eroga una cifra in base alla composizione della famiglia e al suo ISEE.

