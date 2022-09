Carburanti alle stelle, ritorna il Bonus Benzina: quanto vale ed a chi è destinato

Il bonus carburante 2022 consiste in un voucher dal valore di 200 euro che i datori di lavoro possono dare ai propri dipendenti. Queste somme, come specificato nel decreto Energia che ha introdotto la misura, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.

Bonus carburante 2022: cos’è e come funziona

Tutti i dipendenti di aziende private, studi professionali o enti del terziario possono beneficiare del cosiddetto bonus carburante, un voucher dal valore massimo di 200 euro a lavoratore emesso in modo volontario da parte del datore di lavoro.

Il bonus carburante 2022 può essere emesso dalle aziende private, dagli studi professionali o da enti del settore terziario che non si occupino di attività commerciali, e non concorre alla formazione del reddito del dipendente.

Sono esclusi dal bonus carburante tutti i lavoratori pubblici, i lavoratori a partita IVA, i lavoratori autonomi occasionali, i collaboratori con contratti di tipo co.co.co o coloro che ricevono redditi di lavoro assimilato, come i tirocinanti.

fonte i-dome.com