Ieri mattina è bastato un normale controllo da parte dei Carabinieri del NAS in Circumvesuviana per verificare la presenza delle mascherine e il treno si è svuotato improvvisamente. Il fatto è accaduto a bordo dei vagoni della linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana, e sono alcuni direttamente passeggeri a segnalare la vicenda, così come riportato da Fanpage. A diffondere la notizia e la foto è il gruppo Fb “Circumvesuviana misteri irrisolti”. I carabinieri dei NAS in effetti erano saliti a bordo della Circumvesuviana per effettuare dei normali controlli sull’utilizzo delle mascherine. Controlli di routine, effettuati su tutti i mezzi pubblici. Ma è bastata la vista delle Forze dell’Ordine per scatenare il fuggi fuggi generale.

Fanpage.it ha verificato la vicenda contattando i carabinieri del Nas: erano saliti per effettuare una verifica sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali a bordo del treno. Insieme a loro sono saliti sul treno anche controllori dell’Ente Autonomo Volturno per la convalida o la verifica dei titoli di viaggio. Ed è proprio questo ad innescare il fuggi fuggi. In pochi minuti il treno si è svuotato. Molti hanno preferito scendere dal treno probabilmente per evitare multe.