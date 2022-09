Campania, De Luca vara il Piano per pagare le bollette ai cittadini: “Aiuteremo tutti”

Il presidente della Regione Campania De Luca è intervenuto ad Avellino all’inaugurazione del nuovo terminale dell’azienda di trasporti Air. Ha parlato del caro-bollette così come anticipato da Fanpage.it “Ci apprestiamo a fare uno sforzo enorme anticipando come sempre le misure che dovrà prendere il governo nazionale” ha detto il governatore campano. Nei giorni scorsi a Napoli le prime proteste contro il caro-bollette conseguenti l’incremento esponenziale del costo del gas. “Cercheremo di coprire nella misura del 30-35 per cento l’aumento dei costi energetici e bonus alle famiglie che non ce la fanno per gli asili nido e per le attività sportive” ha fatto sapere ancora De Luca.

“Si tratta di 22 miliardi, dei quali spettano alla Campania 5 miliardi e 600 milioni. Stanno lì e possono essere subito utilizzati. Li hanno bloccati perché qualcuno pensa che dopo il 25 settembre questi soldi saranno rimodulati a svantaggio del Sud”.