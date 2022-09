Bufale attraversano l’autostrada A2, due muoiono: automobilisti feriti

Minuti di paura alle prime luci dell’alba di ieri, sull’A2 del Mediterraneo, dove due bufale, che avevano invaso la carreggiata, sono finite investite tra gli svincoli di Campagna e Contursi Terme. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un’automobile, ma fortunatamente non risultano feriti. Sul posto è giunta la Polizia Stradale per ricostruire l’accaduto e gestire la circolazione veicolare.

Sul posto gli agenti della polizia stradale di Eboli, diretti dal sostituto commissario Antonio Quaranta, che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale. Rallentamenti per gli automobilisti sopraggiunti che hanno potuto percorrere l’autostrada solo su una corsia in direzione sud.