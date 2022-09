Alle ore 16,30 circa, sconosciuti, scendendo dal tram arrivato in quel momento al capolinea ubicato all’altezza dell’incrocio tra via Marina e via Colombo, hanno dato fuoco a quella che sembrerebbe una bottiglietta di plastica, verosimilmente contenente liquido infiammabile, lasciandola cadere nei pressi di una delle porte. Il principio di incendio è stato prontamente estinto dall’autista. L’evento non ha arrecato danni a persone, ma solo il lieve annerimento di una porzione del pavimento del tram. Non si esclude che si sia trattato di una bravata.

Indagano i carabinieri della stazione Napoli San Giuseppe, che al momento escludono per il gesto motivazioni politiche. Presenti anche gli artificieri, per accertare la natura dell’oggetto che ha originato le fiamme.