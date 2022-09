Bonus Scuola, doppio “regalo” per le famiglie a settembre – come fare domanda fino a 2000 euro

Le famiglie con i figli a carico oggi sono in forte difficoltà economica ma dei nuovissimi bonus per la scuola e per lo sport si segnalano come molto interessanti. Con l’arrivo del nuovo anno scolastico le famiglie devono affrontare la stangata dei libri ma anche la stangata dell’inizio delle nuove attività da far fare ai propri figli. Infatti far svolgere un’attività pomeridiana sportiva o ricreativa è molto importante per la crescita dei ragazzi. Tuttavia oggi le famiglie italiane hanno difficoltà a sostenere i costi per la scuola e anche i costi per le attività pomeridiane.

Bonus per la scuola

Ecco perché i bonus scuola e i bonus sport sono così importanti. È vero che le famiglie italiane hanno a disposizione l’assegno unico universale per le spese dei figli, tuttavia questo assegno sicuramente da solo non basta. Proprio quest’anno l’assegno unico universale ha fatto il suo debutto ed eroga una cifra mensile fissa per le famiglie. Dall’anno prossimo l’assegno unico universale aumenterà dell’8% per essere adeguato all’inflazione ma comunque sia resta un aiuto limitato. I bonus per la scuola e per lo sport non vengono messi in campo dal governo ma vengono erogati dalle regioni italiane. Quindi sono proprio le regioni italiane che hanno già aperto le richieste per poter ottenere i bonus per la scuola e il bonus per lo sport.

Come si richiedono

I bonus per la scuola sono erogati in base all’isee. Questo significa che ogni regione Fissa un suo tetto ISEE al di sotto del quale la famiglia può beneficiare del bonus. Ma oltre a questo la regione fissa anche le cifre e le specificità di questo bonus. Per esempio un bonus scuola molto particolare è messo in campo dalla regione Emilia Romagna che eroga 300 euro per gli abbonamenti ai trasporti pubblici degli studenti. Ma la Regione Lombardia per esempio arriva ad erogare fino a 2.000 euro per la scuola dei ragazzi, quindi si tratta di aiuti molto diversi tra loro.

Bonus sport

Tuttavia la regione Toscana e la regione Sardegna hanno messo in campo dei bonus anche per lo sport. Per esempio la regione Sardegna eroga dei voucher da €250 per ogni figlio proprio per le attività sportive. Questi voucher possono essere erogati massimo per due figli per ogni famiglia e hanno un tetto ISEE. Anche la regione Toscana ha fatto qualcosa del genere ma erogando cifre più forti. Dunque è sempre il caso di controllare quali bonus per i ragazzi siano messi in campo dalle varie regioni.

fonte investiresulweb.it