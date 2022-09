Arriva un aiuto forte dello Stato per i lavoratori e ce n’è davvero tanto bisogno. Questo bonus arriva proprio in un momento in cui tanti non ce la fanno più. Prima di vedere questo forte aiuto dello stato vediamo perchè il Governo lo sta erogando. La situazione delle famiglie italiane è sempre più dura e precaria.

Un aiuto economico forte per i lavoratori italiani

Il governo per i lavoratori ha messo in campo il bonus da 200 euro ed anche quello da 150 euro. Due aiuti importanti ma per tanti non bastano. Tante famiglie italiane sono in fortissima difficoltà economica e proprio per questo arriva questo aiuto. Bollette sempre più alte, cibo al supermercato sempre più costoso ed introiti sempre più precari. Insomma le famiglie hanno bisogno di aiuti e di bonus. Ma il problema più forte ce l’hanno le partite IVA. Infatti la maggior parte della partite IVA in Italia hanno introiti bassissimi che negli ultimi anni sono inesorabilmente scesi tra covid e crisi.

Come avere il ricco bonus

Il problema per le partite IVA è che lo stato non le aiuta quasi mai anche quando sono in stato di forte difficoltà economica. Questa è un’ingiustizia perchè le partite iva povere che poi sono la maggior parte, sono lavoratori davvero poco tutelati. Ma vediamo come avere il bonus anche in relazione agli altri. Il Bonus da 200 euro si dovrebbe iniziare a chiedere da oggi dopo tanta attesa e non ci sarà il clicday. Mentre sul bonus da 150 euro ancora non si sa praticamente niente tranne che dovrebbe arrivare a novembre. Ma vediamo il bonus da 815 euro.

Il Bonus più ricco è da 815 euro

Questo bonus ricco è proprio l’Indennità ISCRO. Questa è una misura sperimentale per il triennio 2021-2023 e questo significa che se ne può beneficiare solo una volta. Questa misura è molto importante perchè arriva proprio ad erogare un aiuto economico forte a quelle partite iva che abbiano subito una diminuzione importante negli introiti. Vediamo come funziona. Per avere questa particolare indennità c’è bisogno che il reddito sia inferiore a quello dei tre anni precedenti. Dunque si fa la media dei tre anni precedenti e se quello di riferimento è inferiore al 50% di questo reddito medio si può chiedere.

La domanda

Ma per averlo è anche importante che il reddito sia inferiore a 8.145 euro. Attenzione anche alla scadenza del 31 ottobre 2022. La domanda va presentata attraverso il sito INPS oppure anche il contact center. La cifra erogata può arrivare proprio ad 815 euro al mese per 6 mesi.

fonte ilovetrading.it