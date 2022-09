Bonus Inps per le donne: arrivano 400 euro al mese

Buona notizia per tantissime donne italiane: tra poco arriverà per la seconda volta il bonus libertà da 400 euro al mese, per 12 mesi consecutivi. Finalmente è stato rinnovato il bonus libertà, o meglio il reddito di libertà, per il quale sono stati stanziati nuovi fondi. Per chi non sapesse di cosa si tratta, continuate a leggere per scoprirlo.

Il reddito di libertà è un provvedimento pensato esclusivamente per tutte le donne in difficoltà che sono state vittima di violenza. Purtroppo sono tante in Italia le donne che si ritrovano vittime di abusi e violenze domestiche.

Molte hanno paura di denunciare e scappare, proprio perché non avrebbero un reddito con il quale andare avanti. Per questo è nato il sussidio Inps dedicato, istituito per la prima volta a Dicembre 2020 con un fondo di 3 milioni di euro.

I fondi sono finiti velocemente ma quest’anno il Governo ha deciso di riproporre la misura, finanziandone un nuovo fondo. La novità è stata resa pubblica tramite il messaggio Inps n.3363 del 13 Settembre 2022. Confermato il bonus che verrà erogato in somme da 400 euro al mese per un anno.

Reddito di libertà: possono ottenerlo tutte le donne dai 16 anni

Il reddito di libertà verrà erogato esclusivamente alle donne vittime di violenza e abusi domestici, al fine di aiutarle economicamente a sopravvivere e riprendere in mano la propria vita dopo il trauma vissuto. Ad oggi sono tantissimi i casi in Italia.

Stiamo parlando di circa 7 milioni di casi denunciati solo quest’anno, un numero che negli ultimi tempi sale di anno in anno. E senza contare i casi (tantissimi) che non vengono denunciati.

Per ottenere il reddito di libertà è richiesto che la vittima presenti dei certificati dei centri di assistenza e antiviolenza che certificano lo stato della richiedente. I certificati devono essere allegati alla domanda da inviare all’Inps direttamente dal loro sito internet.

Inoltre possono fare domanda le donne in età compresa tra i 16 e i 70 anni compiuti, anche con figli minorenni a carico. La mensilità di 400 euro verrà erogata dall’Inps fino a quando i servizi sociali non garantiranno che il soggetto abbia raggiunto gli adeguati obiettivi di indipendenza, anche economica.

fonte investiresulweb.it