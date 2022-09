Bonus Famiglia da 1800 euro: come fare la domanda

Per i residenti in Italia c’è ancora tempo per richiedere fino a 1.800 euro di bonus, senza requisiti ISEE o particolari condizioni da rispettare. Ecco come averli subito. Nell’elenco delle agevolazioni confermate dall’esecutivo per l’anno corrente, ne abbiamo alcune particolarmente convenienti e accessibili senza che vengano previsti particolari requisiti.

Il bonus da 1.800 euro di cui ci occuperemo in questo articolo ha proprio queste caratteristiche. Tutti possono averlo, perché non verrà richiesta la presentazione della situazione reddituale della famiglia che lo richiederà.

Ovviamente, si tratta di un’agevolazione specifica, pensata cioè per sostenere un particolare tipo di spesa.

Analizziamolo insieme e scopriamo come avere fino a 1.800 euro per le spese ammesse dal beneficio.

Un bonus da 1.800 euro per sostenere queste spese

Per prima cosa, è utile analizzare le spese ammesse che potranno essere sostenute utilizzando questo bonus che concede fino a 1.800 euro totali.

Si tratta di una misura legata alla messa a nuovo degli immobili presenti in Italia, dunque ha a che fare, in una certa misura, che le ristrutturazioni.

L’agevolazione è anche conosciuta come bonus verde e, come il nome stesso lascia intendere, potrà essere utilizzata per rimettere in sesto le aree verdi esterne alla propria casa.

Il bonus da 1.800 euro potrà essere utilizzato solamente per gli interventi che andranno a rimettere in sesto aree esterne all’immobile. Sono dunque esclusi gli interventi realizzati all’interno o sui balconi.

La superficie da mettere a nuovo deve infatti possedere due caratteristiche fondamentali. Innanzitutto, deve essere calpestabile. In secondo luogo, deve essere a verde. Insomma, si avranno a disposizione fino a 1.800 euro di bonus per la messa a nuovo di giardini, anche quelli pensili.

Ovviamente, la misura non sarà accessibile per interventi di manutenzione ordinaria. Ad esempio, coloro che hanno intenzione di potare il proprio giardino non potranno richiedere l’agevolazione.

Nel caso in cui, però, la zona a verde divenga oggetto di intervento straordinario, con la realizzazione di aree coperte, pozzi e interventi di grossa entità, allora si avrà diritto al bonus.

Cerchiamo adesso di capire in che modo si potrà avere accesso alla misura in questione. Per ottenere fino a 1.800 euro di bonus, infatti, i potenziali beneficiari dovranno seguire degli step ben precisi.

L’interessato alla misura dovrà avere cura di compilare un elenco degli interventi ammessi, elenco che andrà poi presentato all’Agenzia delle Entrate.

L’ente, una volta verificata la conformità delle spese sostenute e dopo essersi accertato che queste siano ammesse, concederà agli aventi diritto un rimborso di quanto speso, nella misura del 36%.

Si potranno però portare in elenco solamente spese fino ad un massimo di 5.000 euro: ecco perché, calcolandone il 36% esatto, si avrà diritto ad ottenere fino a 1.800 euro di bonus.

Questo ci fa comprendere anche che non tutti potranno richiedere un bonus da 1.800 euro esatti. La cifra che le famiglie otterranno dipenderà da quando saldato per gli interventi svolti per mettere a nuovo le aree verdi esterne alla propria casa.

Per consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare tutte le verifiche del caso, le famiglie interessate dovranno anche occuparsi di consegnare, oltre all’elenco delle spese, tutte le ricevute rilasciate dai professionisti interpellati per la messa a nuovo del proprio giardino.

Per quanto riguarda, infine, l’erogazione della misura, il bonus da 1.800 euro verrà applicato in forma di sconto sulle tasse.

Chi risulterà idoneo, in altre parole, riceverà le cifre che gli spettano al momento della presentazione annuale della Dichiarazione dei Redditi.

Il bonus da 1.800 euro non verrà erogato in un unico importo, ma in dieci rate che verranno erogate con cadenza annuale.

Attenzione alla data di scadenza: è vero che c’è ancora tempo per avere il bonus verde, ma questo potrebbe scadere il prossimo 31 dicembre. Non sappiamo ancora se, per l’anno 2023, l’agevolazione verrà confermata o meno.

Chi può richiederlo? Ecco la platea dei beneficiari

Non abbiamo ancora fatto alcun accenno all’esatta platea dei beneficiari del bonus verde.

Questo perché, in realtà, i beneficiari potenziali che potranno ottenere fino a 1.800 euro di bonus sono davvero molti. In linea di massima, ogni famiglia italiana potrà richiederlo.

Infatti, per prima cosa, non verrà richiesto alcun documento che attesti la situazione economica del richiedente. Non sono, cioè, previsti limiti ISEE.

In secondo luogo, non è assolutamente necessario essere proprietari della casa (e del giardino) oggetto di lavori. Il bonus da 1.800 euro è accessibile anche agli affittuari ed ai locatari.

L’unica condizione che deve essere rispettata è che il richiedente deve coincidere con la persona che si è fatta carico del saldo dei lavori di messa a nuovo del giardino.

