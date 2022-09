Bonus Famiglia: altre due possibilità da 700 e 1000 euro, ma scadono subito

Il tema dei bonus per le famiglie è veramente caldo e adesso arrivano due bonus particolarissimi che erogano settecento e mille euro proprio alle famiglie in difficoltà. Ma come ci scrivete voi lettori qui sul sito continuamente, le famiglie in difficoltà ormai sono tante. E’ proprio dalla posta di voi lettori che apprendiamo con dolore quante famiglie oggi in Italia siano realmente in difficoltà e quanto il bisogno di bonus e di aiuti statali sia veramente inderogabile.

I bonus sono fondamentali per le famiglie

Sbaglia tantissimo chi critica i bonus e gli aiuti statali perché senza bonus ed aiuti statali tantissime famiglie da nord a sud non saprebbero proprio come andare avanti.

Purtroppo lo Stato Italiano è avaro di aiuti tuttavia questi nuovi bonus da 700 e mille euro potranno essere un sostegno concreto per tanti. In Italia l’unico sostegno che esiste fino ad oggi per le famiglie in difficoltà è il reddito di cittadinanza. Da una parte il reddito di cittadinanza sarà probabilmente cancellato dal prossimo governo e dall’altra appare sempre più difficile che arrivi il tanto desiderato reddito di base.

700 e 1000 euro

Quindi ogni bonus messo in campo sul suolo italiano è sicuramente da conoscere e da sfruttare fino in fondo. Oggi i bonus più interessanti per le famiglie con i figli a carico vengono messi in campo proprio dagli enti locali. Infatti questo doppio bonus da 700 e 1000 euro per le spese mensili non fa eccezione. Tutti gli italiani dunque devono controllare sul sito del proprio comune se ci sono bonus a disposizione perché molto spesso le sorprese positive non mancano. In particolare il comune di Osimo sta erogando questi bonus da €700 euro e da €1.000. Ma come vedremo non è l’unico.

Come si ottengono gli aiuti

Per poter chiedere questi bonus al comune di Osimo c’è bisogno che le soglie ISEE siano basse e che le famiglie in questo periodo non siano ricevendo nessun tipo di aiuto. Un primo bonus è relativo alle utenze che può essere richiesto soltanto delle famiglie con un ISEE entro i 25.000€. Questo bonus eroga 700 euro in totale. Di questi 700 euro, 250 servono per le bollette della luce, 250 servono per il gas e 200 per la bolletta dell’acqua. Un secondo bonus da €1000 serve invece per il pagamento dell’affitto e in questo caso l’ISEE non deve essere sopra ai 20.000€. Attenzione però alle scadenze da verificare sul sito. Ma come dicevamo sono tanti comuni italiani che si stanno distinguendo per iniziative sociali e che offrono aiuti a chi sia più in difficoltà. Tuttavia rimane forte la tensione nei confronti dei temi sociali mai sopiti del reddito di base e del salario minimo.

fonte ilovetrading.it