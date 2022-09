Bonus Draghi 600 euro, aumenti in busta paga: cos’è e a chi spetta

L’inflazione che morde, le bollette che salgano, la crisi economica e le famiglie che fanno fatica a arrivare alla fine del mese: il governo, anche questa volta, per aiutare il Paese a superare un momento storico non semplice ha deciso di mettere sul tavolo la possibilità di ottenere un nuovo contribuito da 600 euro.

Definirlo forse bonus è improprio, si tratta piuttosto di un fringe benefit: le imprese possono usufruire di un’agevolazione economica da destinare ai propri dipendenti per effettuare spese o ottenere rimborsi, nell’ambito del welfare aziendale. Le spese possono riguardare diversi ambiti: pagamento di luce, gas, acqua e altro.

Tale norma, presente nel decreto Aiuti bis approvato dal governo Draghi, è appena convertito in legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma quanto vale il bonus Draghi? Il bonus Draghi, agevolazione che rientra nella categoria dei “fringe benefit” è alzato: si è passato da un minimo di 258 euro a un massimo di 600. Le aziende quindi potranno fornire ai propri dipendenti fino a 600 euro di aiuti, da utilizzare per bollette, luce, gas e tanto altro. Inoltre da ricordare che si tratta di denaro “netto”: per le aziende le somme messe sul tavolo sono interamente deducibili, mentre per i lavoratori le somme non soggette a contribuzione e nemmeno a prelievo fiscale. Il bonus per ora è valido per tutto il 2022.

fonte affaritaliani.it