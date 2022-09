Bonus 200 euro, una prima data per il click day

Bonus 200 euro partite IVA, per i professionisti si va verso il click day il 15 settembre 2022. È questa la data a partire dalla quale potrebbe prendere il via la procedura per fare domanda che per gli iscritti a Casse professionali sarà allineata sul fronte temporale.

Questo è quando emerso a seguito della bollinatura del testo del decreto attuativo sul bonus di 200 euro per autonomi e professionisti, per il quale si resta in attesa ormai a breve della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Partirà poi la macchina attuativa e l’AdePP, Associazione che riunisce gli enti privati di previdenza, ipotizza come data di avvio delle domande quella del 15 settembre. Un click day che interesserà tutti i professionisti in possesso dei requisiti previsti, primo tra tutti il limite reddituale dei 35.000 euro.

Bonus 200 euro partite IVA, possibile click day per i professionisti il 15 settembre 2022

Anticipato dal Ministero del Lavoro il 10 agosto scorso, il decreto attuativo sul bonus di 200 euro per i titolari di partita IVA è pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un passaggio che precederà l’avvio delle procedure per fare domanda, differenziate per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e per gli iscritti a Casse private di previdenza.

Per questi ultimi l’ipotesi è che la finestra per fare domanda si apra dal 15 settembre 2022. Lo fa sapere l’AdePP, che parla di un click day unico per i professionisti così come avvenuto per il reddito di ultima istanza.

Una scelta dovuta alla necessità di evitare penalizzazioni tra i professionisti in relazione alla data di avvio delle domande, considerando che le risorse a disposizione potrebbero rivelarsi insufficienti a coprire tutte le richieste di accesso al bonus 200 euro.

Del totale di 600 milioni disponibili, ammontano a 95,6 milioni di euro i fondi stanziati per i professionisti che, stando a quanto comunicato dall’AdePP, basterebbero a coprire circa 477 domande di bonus 200 euro.

La valutazione di ammessi ed esclusi si baserà quindi anche sull’ordine cronologico di presentazione della domanda. È la logica del click day, che premia chi prima invia la richiesta d’accesso a bonus e contributi.

La data da monitorare è per ora quella del 15 settembre, ma si resta in attesa di conferme dopo la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale.

fonte informazionefiscale.it