Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania questa mattina. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale si sono registrati in molti punti della città, come nel caso della Riviera di Chiaia dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. La pioggia che cade ininterrottamente sul capoluogo dalle 9 sta rendendo complicato a molti raggiungere i seggi elettorali. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta dalle ore 6 è in vigore un’allerta meteo di livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio.

Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia al Monte Faito, in entrambi i casi per cause legate al maltempo.

Forti disagi a Capri a causa del maltempo: i ritardi e i mancati arrivi dei mezzi che mantengono i collegamenti con la terraferma bloccano all’imbarco di Marina Grande centinaia di passeggeri ai botteghini delle biglietterie, dove si e’ formata una lunghissima fila sin dalle prime ore del mattino. Intanto dal porto di Capri e’ partito solo un aliscafo per Sorrento, mentre il traghetto della Caremar ha levato gli ormeggi da Napoli e ha attraccato alle banchine intorno alle 10:00, ma non si sa ancora se effettuera’ la partenza per Napoli viste le pessime condizioni meteo marine. Il forte numero di partenze e’ collegato oggi al rientro dei turisti dal weekend ma anche al voto per coloro che non risiedono sull’isola.