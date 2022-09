Bollette di corrente e gas, varati aiuti senza precedenti fino a 747 euro

Arriva un aiuto veramente senza precedenti per quello che riguarda le bollette di luce e gas, ma le famiglie ne hanno un estremo bisogno. Infatti arriva un bonus che vale addirittura 747€ proprio per riuscire ad attutire le tremende bollente energetiche. Vediamo come funziona questo bonus e quali sono gli aiuti che il governo mette a disposizione delle famiglie. Come sappiamo la guerra in Ucraina e l’inflazione hanno fatto letteralmente esplodere il costo di luce e gas.

Aiuti molteplici ed innovativi

Si tratta di una stangata durissima per le famiglie che pagano le bollette sempre di più.

Proprio tra settembre ed ottobre sono previste le bollette più care e quindi per le famiglie ottenere dei bonus diventa veramente fondamentale. Vediamo come arrivino degli aiuti veramente fortissimi per le famiglie e spunti addirittura questo bonus da 747 euro. Innanzitutto il governo sul fronte delle bollette ha confermato il bonus sociale. E’ stato proprio nel decreto di agosto che i bonus sociali sulle bollette di luce e gas sono stati confermati sia per le famiglie con ISEE entro i 12.000 euro che per tutte le altre categorie di beneficiari come ad esempio i percettori di reddito di cittadinanza.

Ecco i bonus più forti per le famiglie

La misura del bonus sociale sulle bollette è sicuramente una misura importantissima ma come vedremo arrivano anche altri bonus. Un primo bonus molto interessante ma che però riguarda una platea ristretta di italiani è il bonus da €600 euro in busta paga. Infatti tutti i datori di lavoro che lo riterranno opportuno potranno versare ben 600 euro a titolo di bonus luce e gas sulla busta paga dei loro dipendenti e questa cifra non sarà tassata come reddito. Quindi si tratta di un aiuto ricco ma che è sempre comunque rimesso alla buona volontà del datore di lavoro. Invece questo bonus da 747€ è possibile richiederlo direttamente nei comuni ed è possibile richiederlo entro il 30 settembre da chi si trovi in particolari condizioni ISEE. Infatti entro il 30 settembre si può richiedere al comune il cosiddetto bonus Iren.

Fino a 747€ ma serve ISEE

Questo bonus Iren vale addirittura fino a 747 euro. Lo potranno avere le famiglie con un ISEE entro i 12.000 euro oppure le famiglie numerose con un ISEE entro i 20.000€. Per poter richiedere il bonus Iren bisogna risiedere in uno dei comuni italiani che hanno fatto un accordo con Iren per quanto riguarda il teleriscaldamento. Bisogna sempre ricordare che il teleriscaldamento è una misura molto tecnologica ma purtroppo anche su questa forma di riscaldamento ci sono i terribili rincari e così il bonus IREN si segnala come un bonus particolarmente prezioso e utile.

