Fino al 30 settembre 2022 si potrà presentare domanda per il bonus teleriscaldamento 2022, uno sconto riconosciuto sul costo delle bollette. Il bonus, tuttavia, riguarda soltanto coloro che hanno scelto il gruppo IREN per la fornitura delle proprie utenze. L’obiettivo dell’agevolazione è di dare un sostegno concreto alle famiglie più svantaggiate dal punto di vista economico a causa dell’aumento eccezionale subito dal costo del gas nei primi mesi dell’anno.

Vediamo insieme in cosa consiste il bonus e chi può usufruirne.

Bonus teleriscaldamento 2022: cos’è

Dato che la maggior parte degli interventi introdotti dallo Stato per contrastare i rincari delle bollette riguardano i costi di energia elettrica e gas naturale, Iren ha deciso di introdurre un bonus teleriscaldamento.

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici di Iren che dispongono di un contratto di teleriscaldamento (individuale, centralizzato con servizio di ripartizione o centralizzato classico) per la propria abitazione. Il contratto in questione deve risultare attivo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 e la dichiarazione Isee dell’utente non deve essere superiore a 12mila euro annui, estendibile a 20mila euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

fonte i-dome.com