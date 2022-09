Bimbo di 5 anni morto in casa: è giallo sulla tragedia accaduta in provincia di Macerata. Una notizia che sta sconvolgendo l’intera comunità. Un bambino di cinque anni è morto ieri pomeriggio a Morrovalle (Macerata). Il piccolo, nato in Italia da genitori marocchini, era in casa con la mamma quando è avvenuta la tragedia.

BIMBO MORTO IN CASA NEL MACERATESE

Il piccolo, Bourhan, si trovava in casa, nell’abitazione di via Verdi, con la mamma ieri pomeriggio quando si è consumata la disgrazia. Su cosa sia accaduto con esattezza e quali siano state le cause sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Morrovalle, coordinate dal magistrato di turno, il pm Stefania Ciccioli. Da quanto sin qui emerso, aveva delle patologie importanti e veniva nutrito con dei sondini. A quanto pare Bourhan, questo il suo nome, era sul seggiolone quando muovendosi sarebbe scivolato restando soffocato dalla cintura che avrebbe dovuto tenerlo fermo.

Si tratterebbe di una tragica fatalità, che nemmeno i soccorritori al loro arrivo sono riusciti ad evitare. La comunità è sotto choc, dato che la famiglia del bambino, di origine marocchina, era ben inserita nel tessuno sociale e il piccolo Bourhan era nato in Italia.