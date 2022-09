Batino, il parrucchiere di Ottaviano: «Così ho conquistato Parigi»

Qualche giorno avevamo parlato che a Parigi tra sabato 10 e lunedì 12 settembre si sarebbe svolto il prestigioso campionato mondiale OMC HAIRWORLD 2022, e che tra le file del Team Italiano era presente anche Annunziata Sabato (Batino) responsabile maschile di Annunziata The Beauty Room di Ottaviano.

Nel nostro articolo avevamo titolato: Parrucchiere di Ottaviano alla conquista di Parigi

Terminati i campionati siamo andati nella Beauty Room della famiglia Annunziata dove ci attendeva Batino e le sue medaglie.

Raccontaci dell’evento di Parigi…

«La competizione si è svolta al Paris Expo Porte de Versailles, erano presenti oltre 40 nazioni e circa 800 competitori suddivisi in varie categorie. Io ho partecipato alle prove combinate Senior Gents Creative Style e Senior Gents Classic Cut “Bombè”. Classificandomi al secondo posto mondiale nella categoria Classic Cut e per somma di punti insieme ad altri due colleghi del Team Italiano ci siamo classificati primi aggiudicandoci OMC Team World Campion diventando i nuovi campioni del mondo, inoltre per i punteggi ricevuti sono stato il primo della nazionale Italiana».

Quindi possiamo dire che hai conquistato Parigi…

«Sì, possiamo dirlo e tra 30 giorni la coppa del mondo sarà presente nella nostra Beauty Room e invito i cittadini di Ottaviano e tutti coloro che vogliono vederla di venire nel nostro salone. Infine ringrazio il presidente Anam Lino Fabbian, presidente INAI Elio Vassena, il responsabile tecnico Vincenzo Di Simone e il mio trainer Pierfilippo Francia».