Si è spento nel Reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli Giuseppe Villalunga, 44enne di Marcianise, rimasto intrappolato nella propria abitazione al primo piano di un immobile al civico 52 in via Marte. Erano verso le 19 di giovedì quando è divampato un incendio nell’abitazione di Giuseppe. Le fiamme avvistate dai vicini hanno fatto scattare l’allarme. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e del distaccamento di Marcianise hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Evacuati anche gli immobili limitrofi dai caschi rossi con l’ausilio degli agenti del commissariato di Marcianise.

Le condizioni di Giuseppe Villalunga sono apparse subito critiche. Aveva riportato ustioni su circa il 90% del corpo. Si trovava in camera da letto quando è stato trovato dai vigili del fuoco. Presumibilmente si era addormentato con una sigaretta accesa e di lì a poco le fiamme hanno divorato gran parte dell’appartamento. A fare luce sulla vicenda la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Caserta. Il corpo del 44enne è stato trasportato presso l’Istituto di Medicina Legale di Giugliano in Campania per l’esame autoptico. Il 44enne era in cura ventennale presso l’Istituto di Igiene Mentale casertano.