Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione del sottovia di svincolo, sarà chiuso l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 settembre, sarà chiuso l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Salerno ed è diretto verso Roma; -dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 settembre, sarà chiuso l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Salerno ed è diretto verso Napoli.

In alternativa, a chi è diretto verso Roma o Napoli, si consiglia di uscire alla stazione di Nola, sulla A30 Caserta-Salerno e seguire le indicazioni per SS7 in direzione A1 Milano-Napoli, dove rientrare attraverso lo svincolo di Pomigliano VIlla Literno. (