Auto schiacciata da due tir sulla Nola-Villa Literno: un morto

Incidente mortale con lunghe code si è verificato sulla statale Nola-Villa Literno all’altezza del km 20,820. Il sinistro ha coinvolto due Tir ed una vettura, col conducente di quest’ultima che ha perso la vita mentre altre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono stati loro a trovare i due mezzi pesanti incidentati con l’auto schiacciata al centro tra questi.

Dopo un complicato lavoro, reso difficile anche dalle condizioni in cui erano i veicoli, sono riusciti ad estrarre dalle lamiere gli occupanti. Per il conducente, un uomo, non c’è stato nulla da fare. Gli altri sono stati assicurati alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze per il successivo trasporto in ospedale. Purtroppo per il conducente dell’auto, un uomo, il personale medico del 118 ne constatava il decesso.

Ancora non sono chiare le cause dell’incidente su cui sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute anche le squadre dell’Anas. Chiusa l’arteria per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.