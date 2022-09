Auto finisce in un bar nei Paesi Vesuviani, feriti due clienti travolti

E’ di due feriti non gravi il bilancio di un incidente che ha visto per protagonista una Smart guidata da un 20enne che e’ andata a schiantarsi, per cause in corso di accertamento, contro un bar di San Giorgio a Cremano (Napoli). L’episodio – su cui indaga la Polizia Municipale – in piazzetta Europa all’incrocio con via Manzoni. Da una prima ricostruzione, sembra che l’auto sia finita tra i tavolini all’esterno del locale dove erano seduti clienti: due di questi sono rimasti feriti in maniera non grave e condotti all’Ospedale del Mare di Napoli per accertamenti. Illeso il conducente.

Sul posto sono giunti anche vigili del fuoco e un’ambulanza. Gli agenti della Municipale esamineranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.