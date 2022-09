Arriva un nuovo clamoroso assegno ISEE e le famiglie ne hanno proprio bisogno. L’INPS in questo periodo si sta dimostrando al fianco delle famiglie in difficoltà con tanti aiuti molto importanti ma questo è davvero unico.

Aiuti senza precedenti

Dall’INPS arrivano aiuti senza precedenti perchè effettivamente la situazione è senza precedenti.

Le famiglie sono economicamente sull’orlo del collasso economico ed anche le imprese lo sono. Troppi non ce la faranno a pagare le bollette e troppe aziende chiuderanno ecco perchè arrivano questi aiuti preziosi senza precedenti. Ma sappiamo bene che il grande sogno di tutti gli italiani è il Reddito di Base, che per adesso ancora no arriva. Ma vediamo questo assegno davvero unico per le famiglie. Questo assegno ha un doppio scopo. Da una parte si vuole premiare lo studente particolarmente meritevole. Ma dall’altra parte si vuole sostenere il nucleo familiare italiano che oggi è in grande difficoltà.

Come funziona questo assegno per le famiglie con figli

L’assegno clamoroso dell’INPS è focalizzato proprio sulle famiglie con i figli a carico. Infatti saranno proprio le famiglie con i figli a carico a beneficiare di questo sostegno. Questo non deve stupire. Infatti quando una famiglia ha i figli a carico le spese sono tantissime e con l’inflazione diventano insostenibili. Questo assegno INPS si chiama Supermedia ed è una borsa di studio ricca proprio per i ragazzi. Infatti gli studenti italiani più meritevoli riceveranno questo assegno davvero ricco. Vediamo le cifre.

Supermedia: l’assegno per gli studenti meritevoli

Per i primi quatto anni delle superiori l’assegno sarà di 800 euro. Invece l’assegno cresce in modo veramente importante. Infatti per i ragazzi che hanno frequentato l’ultimo anno delle superiori e che hanno conseguito il titolo sia arriva proprio ai famosi 1300 euro. Il bonus è riservato ai dipendenti di Poste Italiane e agli iscritti alla gestione assistenza magistrale. Ma le cifre erogate non finiscono qui. Infatti per i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole medie inferiori è previsto il bonus da 750 euro. Questi bonus vanno a premiare gli studenti più meritevoli ma ovviamente sono pensati anche e soprattutto per dare una mano alle famiglie. Ma attenzione perchè gli aiuti più importanti e più etici sono proprio quelli per gli ISEE bassi che sono stati tutti confermati ultimamente a partire da social card e bonus per famiglie numerose.

