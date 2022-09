Assunzione supplenti, tutte le graduatorie aggiornate

Assunzioni personale docente da prima fascia GPS sostegno per l’anno scolastico 2022/23, gli Uffici Scolastici stanno iniziando a pubblicare le nomine riguardanti la procedura straordinaria indicata dall’articolo 5-ter del decreto legge N. 228 del 30 dicembre 2021 e del decreto ministeriale N. 188 del 21 luglio 2022.

Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno, avvisi USP aggiornati a sabato 17 settembre

Gli aspiranti, entro lo scorso 16 agosto, hanno provveduto a presentare domanda di assunzione da prima fascia delle GPS sostegno: in questa fase vengono assegnati i posti di sostegno residuati dalla fase ordinaria delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23 inclusa la call veloce e dopo che è stato effettuato l’accantonamento dei posti riservati ai concorsi ordinari le cui graduatorie non sono state ancora pubblicate.

I docenti che accetteranno la proposta di nomina vengono assunti con contratto a tempo determinato al 31 agosto 2023. Potranno ottenere il ruolo al termine del prossimo anno scolastico 2022/23, dopo aver superato il percorso annuale di formazione e prova e la prova disciplinare come disposto dal comma 4 dell’articolo 9 del DL 73/2021.

Riportiamo qui di seguito gli avvisi sin qui pubblicati dagli Uffici Scolastici, aggiornati a sabato 17 settembre. Il consiglio, comunque, è quello di monitorare costantemente il sito del proprio USP visto che l’articolo potrebbe non essere aggiornato in tempo reale.

Piemonte

Biella – Verbania – Vercelli – Alessandria (rettifica 26 agosto) – Asti – Novara – Torino – Cuneo

Lombardia

Como – Bergamo – Milano (ripubblicazione 2 settembre) (integrazione e rettifiche 6 settembre) – Brescia – Lecco (rettifica 6 settembre) – Lodi – Mantova – Monza e Brianza – Sondrio – Varese – Pavia (rettifica ADMM) – Cremona

Liguria

Imperia – Savona – Genova – La Spezia

Veneto

Rovigo – Venezia – Vicenza – Treviso – Padova – Verona – Belluno

Friuli Venezia Giulia

Pordenone – Gorizia – Trieste – Udine rettifica

Emilia Romagna

Rimini – Reggio Emilia – Ravenna – Modena – Bologna (rettifica e contestuali surroghe 25 agosto) – Ferrara – Parma (scorrimento graduatorie I grado 29 agosto – scorrimento graduatorie II grado 29 agosto) – Piacenza – Forlì Cesena

Toscana

Siena (scorrimento graduatoria 29 agosto) – Pistoia – Grosseto (surroghe 30 agosto) – Livorno (surroghe 26 agosto) – Prato (surroga 31 agosto) – Firenze – Lucca – Massa Carrara – Pisa – Arezzo (rettifica 31 agosto)

Marche

Ancona (rettifica 31 agosto) (scorrimento 1 settembre ADEE) – Pesaro e Urbino (surroga 5 settembre) – Ascoli Piceno Fermo (surroga 1 settembre) – Macerata

Umbria

Terni (rettifica 31 agosto) – Perugia

Lazio

Latina (ADEE 30 agosto) – Rieti – Viterbo – Roma – Frosinone (annullamento di alcune nomine 8 settembre per errore informatico) (nomine 12 settembre)

Abruzzo

Teramo – Chieti e Pescara – L’Aquila

Molise

Campobasso (surroga 25 agosto) (parziale rettifica ADEE) – Isernia

Campania

Benevento – Avellino – Napoli – Caserta – Salerno (scorrimento ADMM)

Puglia

Taranto (scorrimento 30 agosto) – Bari (nuovo provvedimento 29 agosto) (nuovo file 1° settembre) – (rettifica file 1° settembre) – Brindisi – Lecce – Foggia (nuova pubblicazione 31 agosto) (scorrimento 2 settembre)

Basilicata

Potenza – Matera (surroga 6 settembre)

Calabria

Vibo Valentia – Crotone (surroghe 30 agosto) (surroghe 31 agosto) – Reggio Calabria – Catanzaro – Cosenza

Sicilia

Agrigento (scorrimento ADMM) – Catania – Messina (rettifica 30 agosto) – Palermo (rettifica) – Ragusa (rettifica 5 settembre) – Siracusa (rettifica 5 settembre) (scorrimento 8 settembre) (rettifica sedi 13 settembre) – Trapani – Enna (rettifica 2 settembre)

Sardegna

Cagliari (surroga 30 agosto) (surroga 31 agosto) – Nuoro – Oristano – Sassari

fonte scuolainforma.it