Arrivano tutta una serie di bonus per le famiglie proprio perché le famiglie italiane oggi sono in fortissima difficoltà. Sia lo stato che gli enti locali mettono in campo tutta una serie di aiuti straordinari perché prima la pandemia di covid ed ora la fortissima inflazione stanno ponendo davvero tante famiglie italiane in condizioni di non riuscire più ad andare avanti. Questo bonus da €150 è un aiuto piccolo ma prezioso che le famiglie devono assolutamente utilizzare se rientrano nei requisiti previsti.

Il nuovo bonus per famiglie

La tensione sociale in Italia sta decisamente salendo perché con l’aumento dell’inflazione emerge con ancora più drammatica chiarezza che il divario tra poveri e ricchi nel nostro paese è cresciuto troppo e le ingiustizie sono ormai intollerabili.

Questo bonus è importante perché non è la solita detrazione fiscale ma sono soldi che effettivamente vanno a finire alle famiglie. Questo nuovo bonus €150 è un aiuto su una spesa che tantissime famiglie italiane sostengono e quindi si tratta di un aiuto decisamente utile e concreto. I beneficiari del bonus 150 euro sono quei nuclei familiari che abbiano degli animali in casa.

Come averlo

Infatti sono veramente tantissime le famiglie che hanno degli animali in casa ma con l’aumento del costo della vita anche avere degli animali diventa veramente costoso, quindi per tutte le spese veterinarie affrontate tra il primo marzo e il 20 settembre del 2022 si sarà questo bonus da 150€. Per richiederlo c’è tempo fino al 10 ottobre e si tratta di un bonus stanziato dal Comune di Modena. Ma in realtà sono tanti comuni e le regioni italiane che stanno mettendo in campo bonus per gli animali domestici e quindi è importante verificare se anche il proprio aderisca.

Gli altri bonus simili e i requisiti

Questo bonus per gli animali domestici bisogna fruirlo soltanto se si ha un ISEE entro i 17.000 euro. Ma davvero tanti comuni italiani stanno mettendo in campo dei bonus per gli animali domestici che però molto più spesso sono erogati quando la famiglia adotti un cane o un gatto dal canile municipale. Quindi se il Comune di Modena mette in campo €150 per le spese veterinarie molti altri comuni stanno mettendo in campo bonus fino ad addirittura 400 euro nel caso di adozione di cani e gatti.

fonte ilovetrading.it