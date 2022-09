Armato di mattarello e coltello aggredisce la compagna, arrestato

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione nella zona di Porta Nolana per una lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima già da tempo di comportamenti violenti da parte del compagno il quale, durante la mattinata, l’aveva aggredita per futili motivi con un mattarello per poi minacciarla con un coltello.

In quei frangenti, gli agenti hanno udito delle urla provenire dalle scale dell’abitazione ed hanno notato un uomo che, in evidente agitazione, si stava dirigendo verso l’appartamento brandendo un taglierino; gli operatori lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato identificandolo per il convivente della donna. O.K., 33enne ucraino con precedenti di polizia, è finito arrestato per maltrattamenti in famiglia e per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.