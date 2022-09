Anziana rimane bloccata in auto durante il nubifragio: salvata dai carabinieri

È rimasta bloccata nell’auto che stava per essere sommersa durante il violento nubifragio che si è abbattutto dalla tarda serata di ieri in numerose zone della provincia di Avellino. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri a Solofra ( Avellino) intervenuti in via Principe Amedeo dove un’anziana automobilista è rimasta intrappolata nell’auto in panne e liberata prima che l’acqua potesse sommergerla. Un analogo intervento è effettuato dai Vigili del Fuoco a Cassano Irpino ( Avellino) che hanno tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato sulla strada provinciale 238.

Tutti interventi per strade e cantine allagate, ma anche caduta di rami, alberi e salvataggi di persone rimaste bloccate. Il caso più emblematico è stato proprio quello di Solofra, con la donna salvata e riconoscente dopo lo spavento subito. La Protezione Civile ha intanto prorogato per 24 ore l’allerta meteo sull’intera regione: rischio nuovi temporali anche nelle zone già colpite.