Un episodio increscioso, che ha reso ancora più drammatica la situazione di una paziente soccorsa in gravi condizioni, da un’ambulanza a trazione elettrica sull’isola di Panarea, alle Eolie in Sicilia. La vettura, infatti, stava trasportando la donna mentre all’improvviso il mezzo si è bloccato, non si muoveva più e le persone vicine, parenti ed amici della paziente, hanno iniziato a spingere l’ambulanza. Una situazione tragica, quella accaduta sabato scorso, che fotograva la difficile situazione dei soccorsi sanitari sulle isole eoliane.

Un trasporto difficile

La donna, che lamentava forti dolori intestinali, aveva anche la febbre ed i familiari avevano richiesto il soccorso della guardia medica, che a sua volta aveva chiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118, arrivato sull’isola quattro ore dopo la richiesta di aiuto, perché impegnato in un altro intervento a Salina.