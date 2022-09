Altro suicidio a Gragnano, ex vigile giù dal terzo piano

Ancora una tragedia, ex poliziotto municipale locale, precipita dal balcone e muore sul colpo. Una mattinata drammatica nella città della pasta, che si appresta a festeggiarla nel prossimo fine settimana, dal 9 all’11 settembre. A distanza di cinque giorni dalla morte del ragazzo tredicenne, Alessandro, in via Croce, un uomo. Antonio B. è precipitato dal quarto piano del balcone di casa. Si tratta di un 75 enne, ex maresciallo della polizia municipale in pensione. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e l’autoambulanza del 118. Per l’uomo non c’era nulla da fare, i sanitari, purtroppo non hanno potuto fare nulla, se non che, constatarne il decesso.

L’impatto con l’asfalto, dopo un volo di oltre 10 metri è fatale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. La pista più accreditata è quella del gesto estremo. Antonio era ben voluto e stimato in città, un uomo, tranquillo e ben ponderato, in particolare fra gli ex colleghi. Non è ancora noto se in casa ci fossero altre persone con lui. Sono in tanti, nel quartiere San Leone II a essere rimasti esterrefatti. La notizia, si è subito diffusa in città e attraverso i social.