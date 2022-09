Allerta Meteo, Scafati chiude le scuole

“Con grande rammarico, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, ho disposto con apposita ordinanza, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, della villa comunale, del cimitero e di tutte le strutture sportive comunali per la giornata di domani, 16 settembre 2022”. A scriverlo è il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati in base all’Allerta Arancione in vigore già da stasera sul territorio.