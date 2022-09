Alessandro, domani funerali e lutto cittadino a Gragnano

Saranno celebrati domani alle ore 11 nel Chiostro Sant’Agostino a Gragnano (Napoli) i funerali di Alessandro, il 13enne morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione al quarto piano di un palazzo in via Lemma la mattina di giovedì 1° settembre. Il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, ha indetto il lutto cittadino dalle 10 alle 14 di domani. Con un avviso pubblico il Comune di Gragnano invita “i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali, evitando comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata”.

La salma è dissequestrata al termine dell’autopsia eseguita proprio qualche ora fa. Sarà restituita ai familiari al più presto per procedere con l’ultimo saluto.