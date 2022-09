Alessandra e Roberta, il dolore della comunità per le amiche morte in un incidente

Alessandra si era laureata pochi giorni fa in medicina, con il massimo dei voti. Roberta stava, invece, per laurearsi in legge. Sono morte la notte scorsa, a 28 anni. Erano amiche da sempre, come con Marilina e Giovanna. Tutte e quattro, tutte la stessa eta’, erano a bordo di una Fiat 500 che si e’ schiantata a Cervinara, contro un muro di cinta. Erano quasi arrivate a casa, nell’Avellinese, ma per Alessandra e Roberta l’impatto ha interrotto, per sempre, le loro vite. Nel Grossetano, invece, a perdere la vita sono stati un marito ed una moglie: viaggiavano su un’auto che si e’ scontrata frontalmente con un’altra vettura con a bordo tre persone e anche per loro non c’e’ stato nulla da fare. Alessandra, Roberta, Marilina e Giovanna avevano trascorso il sabato sera tra Airola e Montesarchio, nella confinante provincia di Benevento.

Le altre amiche

Alla guida della Fiat 500 c’era Marilina, rimasta ferita insieme a Giovanna; sono state estratte dai Vigili del Fuoco e ricoverate in ospedale ad Avellino e Benevento, non corrono pericolo di vita. Per Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, invece, la vita si e’ fermata poco prima delle quattro di stamattina. La tragedia ha sconvolto la comunita’ della Valle Caudina. Le quattro ragazze, tutte della stessa eta’, erano appunto amiche d’infanzia e le loro famiglie note e stimate. Sui social, nella sua foto profilo, Alessandra sorride: indossa la corona d’alloro dei laureati. Poi ci sono le foto della festa, solo di pochissimi giorni fa. Sul profilo di Roberta tante foto con le amiche, anche con chi ha condiviso con lei gli ultimi sorrisi della sua vita. Il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, parla dello “sgomento di un’intera comunita’ che si ritrova smarrita ed incredula”. Ha proclamato il lutto cittadino e le bandiere a mezz’asta sul Palazzo Comunale. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, al vaglio di carabinieri e polizia. Sta di fatto che la 500 su cui erano a bordo ha sbandato ed e’ finita violentemente contro un muretto che delimita un’abitazione alle porte di Cervinara.