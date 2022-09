Al via i lavori in Via Vecchia Aquini, zona Fornillo

“Con la riqualificazione di via Aquini andiamo a migliorare la percorribilità in un tratto particolarmente frequentato della città. Si tratta di una operazione di riqualificazione articolata, al termine della quale restituiremo una più sicura viabilità ad auto, mezzi di trasporto in generale, ciclisti e pedoni” lo annuncia attraverso i suoi canali social il vicesindaco Luigi Belcuore, detentore della delega ai Lavori Pubblici che si rivolge ai cittadini scusandosi “per i disagi che ci saranno, disagi necessari per avere una Poggiomarino migliore” aggiunge Belcuore.

“Ricordo che due anni fa, in piena campagna elettorale i cittadini di zona Fornillo ascoltavano increduli le nostre promesse perchè abituati a non essere ascoltati, oggi possiamo finalmente asserire che le promesse le stiamo mantenendo tutte. La strada in questione è abbandonata da tutti. Noi, invece, in sinergia con l’amministrazione di Terzigno retta dal sindaco Francesco Ranieri, abbiamo dialogato a lungo per il bene di zona Fornillo. Cominciano i lavori. Detto, fatto” conclude il sindaco Maurizio Falanga.