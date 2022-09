Pagare l’affitto può diventare veramente una stangata per le famiglie italiane. Ma vediamo come c’è la possibilità di avere un contratto d’affitto a semplicemente un euro al giorno. Le famiglie italiane ormai non ce la fanno più ad andare avanti. Gli importi che gli italiani percepiscono per il lavoro sono sempre più precari e sono sempre più bassi.

Nuovo aiuto sociale

La piaga del lavoro povero in Italia è una vera tragedia perché addirittura un italiano sul 4 percepisce come introito meno del reddito di cittadinanza. Un vero scandalo perché gli imprenditori si arricchiscono mentre i lavoratori guadagnano meno di un tozzo di pane. Da quando è arrivata la terribile inflazione poi, per le famiglie pagare le bollette o pagare l’affitto o magari il cibo del supermercato sta diventando veramente difficilissimo. Gli italiani chiedono con forza il reddito di base universale ma il governo continua a disinteressarsene e sbaglia perché presto le tensioni sociali potrebbero diventare ingestibili. Infatti ormai in Italia una famiglia su 12 è in povertà assoluta e queste famiglie ormai hanno veramente ben poco da perdere. Tuttavia la questione degli affitti in Italia è sempre molto scottante.

Solo 1 euro al giorno

Può sembrare incredibile la possibilità di avere case a semplicemente un euro al giorno. Eppure questi tipi di contratti esistono. Infatti ci sono tantissimi comuni italiani in via di spopolamento che offrono case proprio con contratti d’affitto convenientissimi da semplicemente un euro al giorno. Per le famiglie più in difficoltà poter stare in una casa pagando semplicemente €1 al giorno può sembrare un sogno e invece è realtà. Uno dei tanti comuni italiani a mettere in campo le case in affitto a un euro al giorno è proprio quello di Pedemonte. Pedemonte offre case in affitto un euro al giorno ma la cosa più bella è che il contratto dura 5 anni e dopo i famosi 5 anni gli affitti saliranno ma comunque a prezzi contenuti.

Ecco come ottenere queste case

Questo è un modo per questi paesi per non non spopolarsi ma è anche un modo per tante famiglie per avere una casa in affitto a cifre veramente basse. Ma la polemica più forte è proprio per i paesi spopolati sui quali si paga una terribile IMU. Infatti tantissimi italiani hanno case in paesi che ormai praticamente sono spopolati. Su questi immobili devono pagare l’IMU ogni anno e non possono neanche vendere perché nessuno li comprerebbe mai. Queste questioni brucianti interrogarono il paese alla vigilia di un voto nel quale nessuna forza politica sta mettendo in campo soluzioni veramente universali per contrastare la grave povertà.

