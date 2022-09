Addio biglietti low cost. La compagnia Ryanair ha annunciato che ha in programma un aumento dei prezzi a causa dell’aumento del costo del carburante. «Il prezzo medio di un biglietto Ryanair aumenterà probabilmente da 40 a 50 euro da 38,6 a 48,2 dollari in cinque anni» ha dichiarato Andreas Gruber, a capo della controllata di Ryanair Laudamotion.

Costi del carburante in aumento

La compagnia aerea sta cercando di ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del petrolio con contratti a termine che fissano i prezzi e acquistando paraffina a basso costo per le sue scorte, ma – secondo le dichiaraizoni degli amministratori – non può ammortizzare completamente l’aumento dei prezzi del carburante.

La compagnia è comunque avvantaggiata rispetto ai rivali più costosi in un periodo di difficoltà economica. «In un periodo di recessione, più persone faranno attenzione al prezzo del biglietto», ha detto Gruber. Ryanair non è la sola ad aumentare i prezzi: anche Lufthansa ha annunciato tariffe più alte per il resto dell’anno.