A settembre scatta il nuovo Bonus per le famiglie: è da 280 euro al mese

Arriva un nuovo bonus di settembre per le famiglie con figli. Questo è uno di quei bonus davvero utili e vediamo come si richiede. Questo bonus nasce dal rilevare che purtroppo oggi le famiglie con i figli a carico sono in forti difficoltà. Infatti gli aumenti uniti ad una situazione lavorativa sempre più precaria, stanno mettendo le famiglie con figli in condizione di avere difficoltà ad andare avanti.

280 euro alle famiglie coi figli

Vediamo come funziona questo nuovo aiuto. Le famiglie con figli si sono rese conto che con i fortissimi aumenti, l’assegno unico universale è davvero troppo poco per andare avanti. E’ vero che l’assegno unico eroga una cifra regolare e mensile ma è anche vero che le famiglie coi figli hanno bisogno anche di altri aiuti per andare avanti. E infatti questo aiuto di 280 euro è nuovo e prezioso. Il fatto è che prima dell’arrivo dell’assegno unico universale le famiglie avevano tanti bonus da poter richiedere per i figli a carico. Ma oggi i bonus sono pochissimi e quindi vanno sfruttati al massimo.

Come chiedere i 280 euro

Questi 280 euro sono erogati dallo Stato proprio per parare la dura stangata dei libri di scuola. Infatti è arrivato settembre e le famiglie stanno per affrontare la stangata dei libri di scuola. Dunque 280 euro di aiuto su questa spesa sicuramente non sono male. Ma da quando c’è l’assegno unico i bonus per la famiglia sono erogati prevalentemente dai comuni e dagli enti locali. E infatti i bonus scuola non fanno eccezione. Comuni e province ma anche regioni stanno mettendo in campo degli aiuti proprio per la scuola e per i figli in generale. Ecco come beneficiare dei 280 euro. Questo bonus viene erogato a due diverse fasce: la prima deve avere ISEE entro i 10.633 euro, la seconda entro i 13.300 euro.

Come avere questo aiuto

Infatti chi appartiene alla prima fascia avrà la priorità mentre chi appartiene alla seconda fascia avrà il bonus soltanto per quello che riguarda i fondi restanti. Il bonus va da 110€ per ogni figlio a 280 euro sempre per ogni figlio a seconda della classe frequentata. Come abbiamo detto tutti gli enti locali stanno mettendo in campo questi bonus ed è importante verificare quali siano messi in campo dalla propria regione o comune. Questo in particolare è richiedibile nel Comune di Napoli.

