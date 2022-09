Esplode la polemica sui social per alcune parole pronunciate dall’ex parlamentare e ministra Nunzia De Girolamo durante la puntata del 15 settembre di Piazzapulita, su La7. «Sono contraria alla gestazione per altri – ha detto in tv De Girolamo – ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l’utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione».

Tra le tante reazioni che si sono succedute negli ultimi giorni, quella dell’assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese che le chiede scuse pubbliche: «Scampia è uno dei quartieri di Napoli che ha pagato il prezzo più caro a causa dell’abbandono delle periferie da parte delle istituzioni. Nunzia De Girolamo, che delle istituzioni ha fatto parte nel corso della sua esperienza politica da ministra, questo dovrebbe saperlo e molto bene».

«Negli ultimi anni – ha sottolineato su Facebook – è cambiato molto, e le donne sono il cuore, l’anima e il coraggio di questo cambiamento». L’assessore punta quindi il dito sulle parole di Nunzia De Girolamo definendole «gravissime», anche perché «dette innanzitutto da una donna, che poi evidentemente ha una conoscenza molto limitata di Scampia». Di qui la richiesta all’ex ministra di «scusarsi pubblicamente». «Una mia frase fuori dal contesto e ovviamente strumentalizzata sta creando la solita bufera social», ha precisato De Girolamo.