“Lo scorso venerdi’ nell’area antistante la Birreria Peroni di Miano una 15enne è prima insultata e poi picchiata da alcune coetanee per il suo abbigliamento”. E’ quanto rende noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. “Secondo la segnalazione della madre di un’amica della vittima, che vuole restare anonima per evitare problemi ulteriori alla figlia, la 15enne era con le sue amiche all’esterno del centro commerciale quando le si avvicina un ragazzino che inizia a prenderla in giro per il suo abbigliamento – spiega in una nota – E’ bastata una risposta che lo invitava a farsi i fatti suoi per scatenare la reazione violenta delle amiche del ragazzo che hanno iniziato prima a inveire e poi a colpirla con violenza. Solo l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri, allertati dalle amiche della vittima, ha evitato il peggio”.

“Stara’ adesso ai militari risalire agli aggressori ma e’ evidente che servono maggiori controlli delle forze dell’ordine nei luoghi di aggregazione giovanile spesso teatro di violenze, prevaricazioni e atti di bullismo”. Un fenomeno, conclude, “finora troppo sottovalutato, cosi’ come il cyberbullismo, che necessita di una presa di coscienza collettiva per la costruzione di una rete sociale di supporto ai ragazzi fatta con la partecipazione di famiglie, scuola e istituzioni locali”.