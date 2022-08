Vuoi cambiare l’auto? Incentivi e Bonus anche per comprarla usata: è la prima volta

In Italia quasi nessuno vuole più comprare le automobili nuove. Infatti gli stipendi sono sempre più bassi e precari e l’aumento del costo della vita ha messo in difficoltà le famiglie. Tutto sta aumentando sempre di prezzo e gli italiani non ne vogliono sapere di comprare automobili nuove. Questo è testimoniato anche dal forte crollo delle immatricolazioni che si è registrato negli ultimi anni.

Il bonus per l’acquisto delle auto usate

Il forte crollo delle immatricolazioni sta proprio a dimostrare come gli italiani non vogliono più sostenere il costoso esborso dell’acquisto di un’auto nuova e preferiscono tenersi la loro vecchia auto.

Se proprio c’è la necessità di sostituire l’auto gli italiani preferiscono sicuramente comprare un’auto usata. Per comprare l’auto nuova esistono dei bonus e si tratta del famoso bonus da massimo 7.500 euro che si ha quando si acquista l’auto elettrica. Dunque quando si acquista l’auto elettrica e si rottama l’automobile vecchia si può avere fino a 7.500 euro di bonus ma pochi sanno che esiste un bonus anche per l’acquisto delle auto usate.

Come funziona il bonus e a chi è rivolto

L’acquisto delle auto usate in questo periodo è tornato di gran moda e quindi un bonus sull’acquisto di questo tipo di vetture è molto importante. Tuttavia per poter chiedere il bonus sull’acquisto delle auto usate c’è bisogno che in famiglia ci sia un titolare della legge 104. Infatti è proprio la tutela della legge 104 che garantisce lo sconto sull’acquisto delle auto usate. Se per esempio si ha un genitore anziano e l’assistenza questo genitore anziano è praticamente quotidiana si può utilizzare la legge 104 per avere lo sconto.

Aiuti preziosi sul mondo delle auto: non solo lo sconto

Infatti la legge 104 consente di avere tantissimi aiuti per quello che riguarda la disabilità. Per fare un esempio le persone con ridotte capacità motorie possono avere una detrazione irpef del 19% su una spesa massima di circa 18.000€. Oltre ad avere lo sconto del 19% sull’acquisto dell’auto usata c’è anche un’IVA soltanto al 4%. Quindi oltre ad avere lo sconto sull’acquisto dell’auto usata si paga anche un’IVA molto bassa. Ma sulle auto adibite al trasporto dei disabili c’è anche l’esonero dal bollo.

fonte ilovetrading.it