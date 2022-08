Rintracciato nel quartiere Vomero di Napoli Salvatore Ronza, accusato insieme a Mario Chiummariello di aver picchiato una delle otto persone indagate nell’ambito di una inchiesta su una presunta compravendita di voti che, per gli inquirenti, sarebbe avvenuta in occasione delle ultime elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, nella frazione Caravita del comune vesuviano di Cercola. Ronza era ricercato dal luglio scorso, da quando otto persone, tra le quali anche il consigliere regionale della Campania Carmine Mocerino, 53 anni (Gruppo De Luca presidente), sono iscritte nel registro degli indagati.

Insieme a Mocerino risultarono indagati anche diversi soggetti ritenuti dalla Dda legati alla criminalita’ organizzata: tra questi proprio Pasquale Salvatore Ronza, 33 anni, soprannominato “calimero”, e Mario Chiummariello, 34 anni, soprannominato “guappariello”, per i quali è disposta la custodia cautelare in carcere. Entrambi sono accusati di aver picchiato uno degli otto indagati, Ciro Bisogni, 47 anni, che davanti a un seggio di Cercola avrebbe procacciato voti per conto di Mocerino: è ritenuto colpevole di non avere versato mille euro, come tangente al clan De Luca Bossa Minichini del quartiere Ponticelli di Napoli, per la compravendita delle preferenze. Attivita’ per la quale aveva avuto in dotazione 10mila euro, sempre secondo gli investigatori. I carabinieri a luglio arrestarono Chiummariello, ieri hanno bloccato anche Ronza.