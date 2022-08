La vespa orientalis è a Roma. L’insetto non era segnalato nella Capitale dagli anni ’50, ma da qualche mese gli avvistamenti si sono moltiplicati. I quartieri più bersagliati sono Monteverde, Prati e il centro in generale. Le alte temperature di questa estate, insieme alla presenza di rifiuti in strada, hanno creato le condizioni affinché la vespa orientalis trovasse a Roma un habitat favorevole. Secondo quanto racconta l’etologo Andrea Lunerti a “La Repubblica”, vespe sono viste volare di balcone in balcone e «portarsi via le crocchette degli animali».

Vespa orientalis a Roma, allarme nelle scuole

Ma non finisce qui. «Il peggio deve ancora venire – spiega Lunerti – Le scuole non sono frequentate da giugno. C’è la possibilità che la vespa orientalis abbia approfittato per nidificare. È fondamentale effettuare un accurato controllo prima del riavvio dell’attività didattica. La raccolta ora che i romani stanno rientrando dalle vacanze deve necessariamente funzionale. E non è polemica, ma la verità. Altrimenti la città si ritroverà invasa da queste vespe».