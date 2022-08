Si e’ presentato a casa della moglie, da cui si sta separando, per cercare una riappacificazione alquanto improbabile; e cosi’, al rifiuto della donna di tornare insieme, ha iniziato ad alzare la voce e ad essere violento, come accaduto gia’ in passato. Ma questa volta la vittima ha informato i carabinieri, che si sono presentati poco dopo arrestando il marito violento. Il fatto e’ accaduto a Sant’Antimo, nel Napoletano; in manette e’ finito un 52enne del posto con precedenti penali. I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo sono arrivati a casa della donna quando ancora il marito inveiva contro di lei e l’aggrediva, il tutto davanti ai tre figli minori.

E’ cosi’ emerso che in piu’ circostante il 52enne si era presentato a casa della ex pretendendo di riallacciare la relazione, e usando violenza ogni volta. Il 52enne e’ finito in carcere per maltrattamenti in famiglia.