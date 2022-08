Ufficiale il Bonus Famiglia da 2000 euro: domande fino al 4 ottobre

Arriva la conferma per un bonus famiglia particolarmente ricco che può fare la felicità delle famiglie che lo ricevono ed è cumulabile all’assegno unico. Vediamo come funziona. Per le famiglie con i figli a carico c’è l’assegno unico universale che eroga una cifra proporzionata al numero dei figli ma anche all’isee. A partire dal 2023 l’assegno unico universale sarà anche potenziato. Tuttavia l’assegno unico universale ha fatto venire meno una serie di bonus che esistevano prima.

Bonus ricco cumulabile all’assegno unico

Uno dei bonus cancellati dall’assegno unico universale è proprio il bonus bebè premio alla nascita da 800 euro.

Questo bonus non esiste più anche se bisogna dire che per i nati fino al 28 febbraio del 2022 comunque è possibile richiederlo. Tuttavia c’è la conferma ufficiale di un bonus ricchissimo che può in un certo senso sostituire per alcuni il bonus bebè da 800€. Questo bonus vale 2.000 euro per ogni figlio nato nel 2022. Questo bonus può essere richiesto con una domanda da presentare entro il 4 ottobre. Si tratta di un bonus che vuole sostenere la genitorialità.

Chi può riceverlo

Questo bonus sarà erogato unicamente alle mamme e non ai papà. Si tratta di un bonus che in un certo senso segue la stessa logica del bonus bebè ma non è erogato dallo Stato. Infatti questo bonus è erogato dall’empam. L’enpam e uno di quegli enti che eroga il bonus per la nascita. Infatti se il bonus per i nuovi nati più ricco e sicuramente quello erogato dall’enpam anche tante regioni italiane stanno erogando bonus per i nuovi nati e quindi è sempre utile verificare se nella propria regione sono presenti aiuti di questo genere. Questo bonus ricco da 2.000 euro è erogato dall’ente previdenziale dei Medici e degli odontoiatri, quindi soltanto le neo mamme che appartengono all’ordine dei Medici e degli odontoiatri potranno richiedere questo bonus.

Ci sono anche quelli regionali

Tra l’altro nei prossimi anni probabilmente questo bonus sarà esteso anche ai papà. L’anno scorso il bonus bebè per i medici valeva 1500 euro ma quest’anno è stato portato a ben €2000. Ma in alcuni casi questo particolarissimo bonus arriva ad erogare addirittura 4000€. La mamma avrà €4000 se esercita la professione medica in libera professione. Quindi questo bonus è sicuramente limitato dal punto di vista di chi ne può beneficiare ma come dicevamo dei bonus alla nascita sono previsti anche da alcune regioni italiane e quindi è importante verificare se la propria regione eroga un aiuto di questo genere.

fonte ilovetrading.it