Turisti francesi dimenticano 750 euro in pizzeria a Napoli: “Aiutatemi a rintracciarli”

Due turisti francesi dimenticano in una pizzeria di Napoli una borsa con 750 euro, e il titolare fa di tutto per trovarli e restituire loro il denaro smarrito. Una storia dal lieto fine, visto che i due turisti riavranno il borsone con i soldi. A dare la notizia il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto dal titolare della pizzeria anche il video delle telecamere dell’attivita’ che riprendeva i due turisti, con l’obiettivo di farlo girare in rete e rintracciare cosi’ la coppia di stranieri. Cosa che e’ riuscita 24 ore dopo. “Il titolare della Pizzeria Laezza di Via Speranzella – racconta Borrelli – mi ha contattato per avvisarmi che domani alle 10 saranno riconsegnati presso la polizia portuale, dove attraccano le navi da crociera e dove le due persone devono partire, i 750 euro persi.

La vicenda dimostra ancora una volta quanto il gran cuore dei veri napoletani sia straordinario. Voglio ringraziare pubblicamente i titolari della pizzeria perche’ si sono adoperati con tutte le loro forze per trovare questi due turisti. Questi napoletani onorano la nostra citta’ con la loro onesta’, il loro impegno e ci fanno fare bella figura con i turisti. Sono loro gli esempi da seguire non teppisti, vandali, delinquenti, rapinatori, truffatori e imbroglioni che ogni giorno infestano le strade di Napoli danneggiando il nostro territorio, l’immagine e l’economia della citta’”.