Tragedia ieri mattina a Conca dei Marini. Un uomo è deceduto mentre faceva il bagno in mare. A lanciare l’allarme sua moglie, non vedendolo rientrare in spiaggia. La vittima è un 69enne, residente a Napoli ma in vacanza nel piccolo borgo della Divina. L’uomo lo hanno ritrovato privo di vita sull’acqua, tra lo shock dei bagnanti. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera per il recupero del corpo. Presenta anche il medico a bordo dell’idroambulanza proveniente da Maiori, che non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sarà l’esame autoptico a definire le cause del decesso. Probabilmente ad uccidere l’uomo un malore improvviso e fatale.

Al Presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello sarà effettuato l’esame autoptico che chiarirà le cause della morte. Sconvolti tutti i presenti sulla spiaggia che hanno provato a soccorrere e aiutare nei primi momenti la moglie della vittima nelle ricerche. La tragedia ha molto scosso tutta la comunità di Amalfi.